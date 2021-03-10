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Gündem Masumlar Apartmanı’nda üzen ayrılık! Sosyal medyaya damga vurdu
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Masumlar Apartmanı’nda üzen ayrılık! Sosyal medyaya damga vurdu

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizinin final sahnesi herkesi ekranlara kilitledi. Sosyal medya herkes bunu konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:34:00 -
Masumlar Apartmanı’nda üzen ayrılık! Sosyal medyaya damga vurdu

Birbirinden ünlü isimlerin, başarılı oyunculuklarıyla yer aldığı Masumlar Apartmanı yine sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı. Masumlar Apartmanı'nın sın bölümünde İnci, Han'ı çöplükte yakalamasının ardından dağılır. Kimseye hiçbir şey anlatamaz.

Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci’nin kararını bekler. Neriman’ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür.

Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye’nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur. Gülben ise Esat’ın çay davetinin heyecanı içindedir.

Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar. Gamze, Neriman’ın da yardımıyla Ege’nin babası Haluk’la tanışmaya gelir. Heyecanla geldiği evde hem Gamze’yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler.

İnci, Han’la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han’ı hiç beklemediği yerden vurur.

İnci kendini toparladıktan sonra ise Han'ı tedavi ettirmek için bir psikiyatra götürmeye ikna etti. 

Ancak o anlarda İnci ve Han'ın konuşmasını duyan Safiye ise, kardeşinin çöp toplama huyunu bilmediği için İnci'nin kendisini psikiyatra götüreceğini sandı. Çılgına dönen Safiye İnci'ye tokat attı.

Masumlar Apartmanı son bölümde Ege, babası Haluk'u yatağında ölmüş olarak bulunca yıkıldı. Dizide İnci'nin alkol bağımlısı babası Haluk'u canlandıran oyuncu Mert Asutay da son bölümle birlikte Masumlar Apartmanı'na veda etti.

Evden ağlayarak çıkmaya çalışan İnci ise kapıyı açtığında kardeşini ve babasını karşısında gördü. Babasının öldüğünü öğrenen İnci gözyaşlarına boğuldu.

Ancak bu sırada ise Safiye çılgınlar gibi İnci'ye bağırmaya devam etti. İnci ise ayakkabısını da giyerek tekrar evin içine geldi ve Safiye'nin karşısına çıktı.

Safiye'ye "Yeter artık sus" diye bağırmaya başlayan İnci adeta kendinden geçti.

Safiye ise İnci'nin hareketleri karşısında adeta dondu kaldı.

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