Masumlar Apartmanı'nda sürpriz veda!
TRT'nin sevilerek izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda İnci rolünü oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın sezon finali öncesi diziden ayrılacağı belirtildi.
Masumlar Apartmanı'nda sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Bir süredir dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu.tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi.
Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek.