Masumlar Apartmanı'nda Safiye Kararı! Hayranları üzülecek

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi “Masumlar Apartmanı”, 19 Ocak Salı akşamı (yarın) on sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı’nda bu hafta neler olacak?

Şimdiye kadar yayınlanan 17 bölümü ile ekranda fırtına estiren dizi, sezonun en iyi reytinglerini elde eden dizi olarak da öne çıkıyor. Merve Dizdar, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünde önemli gelişmeler izleyicileri bekliyor.

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Naci sonrası düzelen Safiye yine eski haline dönecek

Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Senaristin Safiye kararı sonrası dizi takipçileri, 'Tam düzelmişti. Yine aynı Safiye olacak' yorumları yapmaua başladı.

Naci gitmyor

Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.