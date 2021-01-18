  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Masumlar Apartmanı'nda Safiye Kararı! Hayranları üzülecek
Medya

Masumlar Apartmanı'nda Safiye Kararı! Hayranları üzülecek

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline Masumlar Apartmanı'na son katılan isimlerle heyecan en üst seviyeye çıktı. Dizinin 18. bölümünde yine yer yerinden oynayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 10:19:00 -
Masumlar Apartmanı'nda Safiye Kararı! Hayranları üzülecek

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi “Masumlar Apartmanı”, 19 Ocak Salı akşamı (yarın) on sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı’nda bu hafta neler olacak?

Şimdiye kadar yayınlanan 17 bölümü ile ekranda fırtına estiren dizi, sezonun en iyi reytinglerini elde eden dizi olarak da öne çıkıyor. Merve Dizdar, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünde önemli gelişmeler izleyicileri bekliyor.

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Naci sonrası düzelen Safiye yine eski haline dönecek

Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Senaristin Safiye kararı sonrası dizi takipçileri, 'Tam düzelmişti. Yine aynı Safiye olacak' yorumları yapmaua başladı.

Naci gitmyor

Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye aba altından sopa: Vazgeçilmezse cari açık artabilir, toplumsal patlama yaşanır
Ekonomi

Türkiye'ye aba altından sopa: Vazgeçilmezse cari açık artabilir, toplumsal patlama yaşanır

Sosyal medya yasasının ardından temsilcilik atamayan şirketlere cezalar birbiri ardına geldi. Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından Tiktok,..
Bomba iddia! Anne ‘kanım dondu’ dedi... ‘Kadir Şeker davası bambaşka bir hal alacak’
Gündem

Bomba iddia! Anne ‘kanım dondu’ dedi... ‘Kadir Şeker davası bambaşka bir hal alacak’

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5..
Komşuda korkunç olay! İmha edildiği zannedilen bomba patladı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Komşuda korkunç olay! İmha edildiği zannedilen bomba patladı: Çok sayıda ölü var

Irak'ta bir araç içindeki bomba imha edildi zannedildiği sırada patladı. Olayda 9 kişinin öldüğü belirtildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay