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Medya Masumlar Apartmanı'nda olay gelişme! Gelen telefon...
Medya

Masumlar Apartmanı'nda olay gelişme! Gelen telefon...

TRT1'de Salı günlerine damga vuran Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yine büyük bir heyecana sahne olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 09:45:00 -
Masumlar Apartmanı'nda olay gelişme! Gelen telefon...

Gerçek hayatların iç acıtan hikayelerinden uyarlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisi, 23 Kasım Salı günü saat 20.00’de yeni bölümüyle TRT 1'de ekranlara geliyor.

Han, Ceylan’la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan’dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez.

Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han’ın itirazlarına rağmen Ceylan’ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur.

Esat, Gülben ve Esra, Ceylan’ın sergisini gezerler. Safiye, Naci’yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

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