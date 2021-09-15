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Medya Masumlar Apartmanı'nda o isim geri dönüyor
Medya

Masumlar Apartmanı'nda o isim geri dönüyor

Masumlar Apartmanı'nda dizideki akıbeti merak edilen Naci karakteriyle ilgili gizem resmen çözüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 12:19:00 -

Masumlar Apartmanı'nIN yeni sezonu sonunda başladı. Başarılı reyting oranlarını yakalayan dizi, en çok izlenen yapım oldu.

Diziye Rüya karakteri ile Melisa Şenolsun katıldı. Gözler ise Naci'yi oynayan Deniz Tansel Öngel'i aradı.

Bir veda ile sezon finalinde Safiye'den ayrılan Naci, mahalleye geri dönecek.

Bu detay ise TRT'nin yayınladığı bir video ile ortaya çıktı.

İlk bölümü tüm ekip birlikte izledi ve Deniz Tansel Öngel de hazır bulundu.

Hatta burada bir mesaj veren Öngel 'Bu sezon hep birlikte göğe bakalım mı hep beraber?' dedi.

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