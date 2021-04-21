Masumlar Apartmanı’nda kriz! O anları izlerken…
Reytinglerde fırtınalar estiren Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları sosyal medyaya damga vurdu.
TRT’de ekranlarında reytinglere damga vuran Masumlar Apartmanı dizisi izleyenleri yine ekrana kilitledi.
Kazan dairesi krizi
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı dizide kazan dairesi sahnesi merak konusuydu. Yeni bölümde merakla beklenen kazan dairesindeki kişinin Naci olduğu ortaya çıktı.
Han’ın Naci’yi Amerika’ya tedavi için göndermek istediği ortaya çıktı. Dizinin yeni bölüm heyecanını aynı anda oyuncularda yaşadı.
Yeni bölümün ekranlara geldiği anlarda Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın o anları sosyal medyada damga vurdu.