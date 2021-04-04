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Gündem Masumlar Apartmanı'nda işler karışıyor! Han, kazan dairesine kimi kilitledi?
Gündem

Masumlar Apartmanı'nda işler karışıyor! Han, kazan dairesine kimi kilitledi?

Salı günlerinin vazgeçilmezi olan ve yayınlandığı her bölümü ile sosyal medyanı gündemine oturan Masumlar Apartmanı dizisi izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümde ise merak konusu 'Han'ın kimi zincirlediği' oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:34:00 -

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı ekrana getirildi. İnci, Han'ın tedavi görmeye başlamasının ardından düzeleceğini umut ederken öğrendikleri karşısında şok yaşar. Diğer yandan Safiye ve Gülben'in durumu kötüye gitmektedir. Han'ın kazan dairesine birini zincirlediği görülürken kim olduğu ise merak konusu oldu.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi isimlerin rol alığı TRT1 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Masumlar Apartmanı'nın 28. bölüm 2. fragmanında; İnci, Han'ın psikoloğa gitmesiyle düzeleceğini zannederken ağızları açık bırakacak olan gelişmeler yaşanıyor. Safiye ve Gülben'in durumu gün geçtikçe daha da kötüye gitmektedir. Han'ın kazan dairesindeki zincirlere bağladığı büyük sırrı ise görenleri şoke ediyor.

Han'ın kazan dairesine zincirlediği kişinin kim olduğu sorusu ise Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde ortaya çıkacak.

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