Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları ile dikkat çekiyor. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah izleyiciler tarafından çok sevildi. Han'ın eşini canlandıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın dizideki akıbetine yönelik son dakika haberleri gündeme geldi. Masumlar Apartmanı'nda İnci ölecek mi?

Masumlar Apartmanı'nda İnci ölecek mi?

TRT1 ekranlarında her hafta salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizide İnci rolü ile Farah Zeynep Abdullah dizi severlerin beğenisini topluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci karakteri diziden ayrılıyor. Altuntaş haberinde, ''TRT için çektiği Masumlar Apartmanı'nda birkaç aydır İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu. Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirten oyuncunun sezon finalinde ekibe veda edeceği ortaya çıktı.'' ifadelerine yer verdi.

İnci'nin ölüm sebebi ne olacak sezon finali bölümünde belli olacak.