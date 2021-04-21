Masumlar Apartmanı’nda dehşet saçtı! Naci gerçeği de ortaya çıktı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 30. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Naci gerçeği ortaya çıktı

Masumlar Apartmanı'nda Tansel Öngel'in canlandırdığı, Safiye'nin ilk ve tek aşkı Naci karakteri diziye geri döndü. Han'ın apartmanın kazan dairesinde tuttuğu kişinin Naci olduğu ortaya çıktı.

Han'ın zorla tuttuğu Naci'ye ilaç ve vitamin verdiği dikkat çekti. Hasta olan ve tedavi olmayı reddeden Naci'yi iyileştirmek isteyen Han'ın Amerika'da doktor ayarladığı ve Naci'yi oraya götürmek istediği de belli oldu. Han'ın "Safiye'yi ömür boyu görmek için Amerika'ya gidip tedavi olmalısın. O kadar masraf yaptım. Tedaviyi kabul et seni hemen bırakayım ve git. Sonra da gel ve Safiye'yi bir daha hiç bırakma" demesi dikkat çekti. Ancak Han'ın sözlerine inanmayan Naci ise bu teklifi kabul etmedi.

Anıl dehşet saçtı!

Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Selim Can Yalçın'ın canlandırdığı Anıl karakteri son bölüme damga vurdu. Psikiyatrist Yağmur’un kliniğinde karşılaşan Han ile Anıl arasında gerginlik yaşanmıştı.

Psikiyatrist Yağmur’un 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisi koyduğu ve saldırgan olarak nitelendirdiği Anıl, Han'ı takip ederek ailesini izlemeye başladı. Esra'yı kazan dairesi kapısında başına vurarak bayıltan kişinin de Han değil Anıl Saran olduğu ortaya çıktı.

Gülben'i izleyen Anıl bulduğu ilk fırsatta apartmana girdi. Karşısında Gülben'i gören Anıl onu terasa çıkartarak köşeye sıkıştırdı. Anıl, Gülben'e saçlarını açtırdı.

Ancak eve gelen Han ise Gülben'i göremeyince her yerde aramaya başladı. Diğer taraftan ise kazan dairesinde tutulan Naci ellerindeki ipleri duvardaki bir çivi yardımıyla çözmeyi başardı. Anıl'ın Gülben'e ne yapacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medya yorumlarında ise Gülben'i Naci'nin kurtaracağı iddia edildi.

Masumlar apartmanı sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı son bölümünde Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. Twitter kullanıcıları diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları.