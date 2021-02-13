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Medya Masumlar Apartmanı'nda ayrılık işareti verildi
Medya

Masumlar Apartmanı'nda ayrılık işareti verildi

Salı akşamları TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı dizisinin 22. yeni bölümü 16 Şubat’ta yayınlanacak. Her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına taşıyan dizinin reytingleri de bu sezonun en iyi yapımı olduğunu kanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 11:43:00 -
Masumlar Apartmanı'nda ayrılık işareti verildi

Salı akşamlarının birinciliklere abone olan dizisi Masumlar Apartmanı’nda 22. bölüm farklı duyguların yaşanacağı, izleyicilerin senariste çok kızacağı sahnelerle dolu. Safiye’nin dışarıya çıkma heyecanı, Naci’yi ambulansın sedyesinde gördüğü an kabusa dönüyor… Naci, söz verdiği gibi Safiye’yi dışarıya çıkartamıyor.

Safiye’nin yüzü bir kez olsun güldü ve dışarı çıkmak için de çok heyecanlıydı. Yani hayatında çok önemli bir adımı atacaktı ki, senaristler buna izin vermedi. Naci’ye ne olacağı da merak ediliyor. Tansel Öngel’in yapımdan ayrılacağı biliniyor. Yani Naci’nin süresi az. Naci’nin vedasına doğru senaristler de aslında ilk işareti vermiş oluyor.

Bakalım onun ölümünden sonra Safiye hangi hallere düşecek. Naci’yi bir kez daha kaybedecek olan Safiye’nin hayata katılma hikayesi de belki de böylelikle suya düşmüş olacak. Kim bilir, belki senaristler ters köşelerle hikayeyi farklı bir noktaya da sürükleyebilir.

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