Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiası! 37. Bölümde veda mı edecek?

"TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, Salı günlerine damga vurmaya devam ediyor. Reytinglerde iyi durumda olan Masumlar Apartmanı dün 34. Bölümü ile ekranlara geldi.

Dizinin ikinci sezonu kesin olarak ekranlara gelecek. Fakat iddialara göre bir başrol isminin projeye veda etmesi bekleniyor. Dizide İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın sezon sonunda projeden ayrılacağı idia edildi.

Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizide, İnci karakteri kurgusal bir karakter olarak dikkat çekiyor. Yani kitapta böyle birisi yok. İddialara göre İnci, Eskişehir'e taşınacak. Yine kurgusal bir karakter olan Han ile olan aşkı kötü bir şekilde sonlanacak.

Fakat izleyenler kurgusal iki karakterin dizide yer alması gerektiğini savunuyor. 3 kardeşin kendi aralarındaki yaşamının insanları sıkacağı ve Han-İnci ikilisinin dizide önemli aksiyonlar yaşattığı belirtiliyor.

Eylül ayında yeni sezonu ekranlara gelecek olan dizide İnci, projeden ayrılacak mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz.