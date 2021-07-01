Masumlar Apartmanı'na yeni transfer! İnci'nin yerine geldi
Oyuncu Serenay Sarıkaya, TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine katıldı.
Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın yer aldığı diziden en son diğer başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah çıkmıştı. Yapım şirketi, Farah Zeynep Abdullah yerine yeni bir isimle anlaştı. Oyuncu Serenay Sarıkaya Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yakın arkadaşları Merve Dizdar ve Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya’yı ikna etmekte zorlanmadılar. Bununla beraber Serenay Sarıkaya Masumlar Apartmanı oynamayı kabul etti.