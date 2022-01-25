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Medya Masumlar Apartmanı'na sürpriz oyuncu
Medya

Masumlar Apartmanı'na sürpriz oyuncu

TRT1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisine oyuncu Şükrü Özyıldız konuk oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 17:51:00 -
Masumlar Apartmanı'na sürpriz oyuncu

TRT 1'de ekranlara gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinin 25 Ocak Salı akşamı yayınlanacak bölümüne, oyuncu Şükrü Özyıldız konuk oluyor.

Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' (Merve Dizdar) karakterinin hayalindeki sahnede yer alacak olan Şükrü Özyıldız, dizide kendisini oynuyor.

Gerçek hayatların yürek burkan hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın Salı günleri ekranlara geliyor.

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