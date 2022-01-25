Masumlar Apartmanı'na sürpriz oyuncu
TRT1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisine oyuncu Şükrü Özyıldız konuk oluyor.
TRT 1'de ekranlara gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinin 25 Ocak Salı akşamı yayınlanacak bölümüne, oyuncu Şükrü Özyıldız konuk oluyor.
Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' (Merve Dizdar) karakterinin hayalindeki sahnede yer alacak olan Şükrü Özyıldız, dizide kendisini oynuyor.
Gerçek hayatların yürek burkan hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın Salı günleri ekranlara geliyor.