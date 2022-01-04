Masumlar Apartmanı var mı? Bugün Masumlar Apartmanı yeni bölüm olacak mı?
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı neden yok?
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünün ne zaman olacağı merak ediliyor.
Masumlar Apartmanı var mı? Bugün Masumlar Apartmanı yeni bölüm olacak mı?
Masumlar Apartmanı, TRT 1 ekranlarında her hafta Salı akşamları ekranlara geliyor. Yeni yıl haftası sebebiyle Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümü 4 Ocak akşamı yayımlanmayacak. Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünün 11 Ocak’ta ekrana gelmesi bekleniyor.
Masumlar Apartmanı dizisinin yerine Mahrem Belgeseli yayımlanacak.
Mahrem belgeseli konusu nedir?
Mahrem Belgeseli, TRT 1 tarafından hazırlandı. Belgesel; FETÖ’nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri konu alıyor.