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Medya Masumlar Apartmanı var mı? Bugün Masumlar Apartmanı yeni bölüm olacak mı?
Medya

Masumlar Apartmanı var mı? Bugün Masumlar Apartmanı yeni bölüm olacak mı?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı neden yok?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 19:50:00 -
Masumlar Apartmanı var mı? Bugün Masumlar Apartmanı yeni bölüm olacak mı?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünün ne zaman olacağı merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı var mı? Bugün Masumlar Apartmanı yeni bölüm olacak mı?

Masumlar Apartmanı, TRT 1 ekranlarında her hafta Salı akşamları ekranlara geliyor. Yeni yıl haftası sebebiyle Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümü 4 Ocak akşamı yayımlanmayacak. Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünün 11 Ocak’ta ekrana gelmesi bekleniyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin yerine Mahrem Belgeseli yayımlanacak.

Mahrem belgeseli konusu nedir?

Mahrem Belgeseli, TRT 1 tarafından hazırlandı. Belgesel; FETÖ’nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri konu alıyor.

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