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Medya Masumlar Apartmanı oyuncusundan Çok Güzel Hareketler 2 tepkisi!
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncusundan Çok Güzel Hareketler 2 tepkisi!

Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar, son dönemde tepki çeken skeçleriyle gündeme gelen Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularına karşı dikkat çeken bir tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 17:33:00 -
Masumlar Apartmanı oyuncusundan Çok Güzel Hareketler 2 tepkisi!

TV100'ün haberine göre, Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler 2'deki arkadaşlarıyla kısa süre öncesine kadar iyi anlaşıyor ve karşılıklı takipleşiyordu.

Ancak Dizdar'ın geçen günlerde eşinin arkadaşlarını takipten çıkması dikkatli hayranların gözünden kaçmadı. Bu gelişmenin hemen ardından Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de Dizdar'ı silmesi dikkat çekti.

Daha sonra Gürhan Altundaşar'ın ÇGH2'den ayrıldığını açıklaması ciddi bir krizin yaşandığı fikrini akıllara getirdi. Yani Dizdar, Gürhan Altundaşlar'ın ekipten ayrılmasıyla Çok Güzel Hareketler'e tepki gösterdi ve böyle bir hamlede bulundu. Altundaşar ve ekibin basın danışmanı ise bir açıklama yaparak, "Ortada bir sorun yok, zaten ekipte değişiklik olacaktı. Gürhan başka projeler de yapmak istedi" dedi.

Bu arada ekibin üyelerinden Cihan Talay da Çok Güzel Hareketler 2 grubundan ayrıldı.

Çok Güzel Hareketler programı son dönemde yayınladığı skeçlerle izleyenlerin tepkisini çekiyor.

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