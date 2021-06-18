Masumlar Apartmanı oyuncusu şaşkına döndü! Soruşturma başlatıldı

Sezon finali yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, bir süre önce değişiklik yapıp saçlarının bir bölümünü yeşile boyattı.

31 yaşındaki oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçilerinin beğenisini alan Abdullah, bir takipçisinin yorumuyla neye uğradığını şaşırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yeşil saç ne Zeynep, iyice b...k gibi olmuşsun" şeklinde yorum yaptı.

Söz konusu mesaj, kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Bu durum, Farah Zeynep Abdullah'ı ise fena sinirlendirdi.

Aşağılandığını ileri sürdü

Tepki çeken yorum sonrası savcılığa başvuruda bulunan oyuncu, yazılan mesajlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını ileri sürdü.

Kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını isteyen Farah Zeynep Abdullah'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.