  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Masumlar Apartmanı oyuncusu Farah Zeynep Abdullah isyan etti
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncusu Farah Zeynep Abdullah isyan etti

TRT1'in Masumlar Apartmanı dizisinde 'İnc'i rolünü oynayan Farah Zeynep Abdullah, tam kapanmada setlerin devam etmesi durumuna isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 11:09:00 -
Masumlar Apartmanı oyuncusu Farah Zeynep Abdullah isyan etti

Son dönemde rol aldığı "Masumlar Apartmanı" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla gündemde olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, her hareketiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor.

Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla da dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah tam kapanma sonrası setlerin devam etmesi kararına isyan etti.

Oyuncu yaptığı paylaşımda "Tam kapanmada dizi setleri devam etsin kararı çıktı. Biz de ediyoruz, edelim ama futbolcular bile aşılanırken tam kapanmada çalışan set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını benim aklım mantığım almıyor" diyerek tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde bomba patladı
Medya

TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde bomba patladı

TRT 1'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna usta oyuncu Demir Karahan dahil oldu. Karahan, dizide "..
Yıldırım hızında olacak! Üretimine başlandı
Teknoloji

Yıldırım hızında olacak! Üretimine başlandı

Yıldırım hızında DDR5 bellekler yakında geliyor. DDR5 bellek üretimine başlandığı açıklandı.
Ülke mezarlığa döndü! Önüne geçilemiyor
Dünya

Ülke mezarlığa döndü! Önüne geçilemiyor

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 163 kişi daha yaşamını yitirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay