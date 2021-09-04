  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi
Esed rejimiyle dikkat çeken görüşme
Blinken'den Katar ve Almanya'ya kritik ziyaret!
Falcao'nun yeni takımı açıklandı
Medya Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola'dan ayrılık açıklaması
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola'dan ayrılık açıklaması

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'yi oynayan Ezgi Mola hakkında çıkan ayrılık iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 16:59:00 -
Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola'dan ayrılık açıklaması

TRT1’in geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran “Masumlar Apartmanı” dizisinde Safiye karakterini oynayan Ezgi Mola’nın yeni sezon öncesinde diziden ayrılacağına dair haberler çıkmıştı.

Televizyon Dünyası'nın haberine göre, oyuncu öğlen saatlerinde Etiler’deki bağlı olduğu menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi ve çıkan ayrılık haberiyle ilgili muhabirlerin sorduğu soruya da yanıt verdi.

Ezgi Mola; “Çok şükür herşey yolunda, başladılar çekimlere ben de dahil olacağım. Bildiğiniz gibi yani” yanıtını vererek ayrılık haberlerini net bir cevap ile yalanlamış oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay