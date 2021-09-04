Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola'dan ayrılık açıklaması

TRT1’in geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran “Masumlar Apartmanı” dizisinde Safiye karakterini oynayan Ezgi Mola’nın yeni sezon öncesinde diziden ayrılacağına dair haberler çıkmıştı.

Televizyon Dünyası'nın haberine göre, oyuncu öğlen saatlerinde Etiler’deki bağlı olduğu menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi ve çıkan ayrılık haberiyle ilgili muhabirlerin sorduğu soruya da yanıt verdi.

Ezgi Mola; “Çok şükür herşey yolunda, başladılar çekimlere ben de dahil olacağım. Bildiğiniz gibi yani” yanıtını vererek ayrılık haberlerini net bir cevap ile yalanlamış oldu.