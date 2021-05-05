Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? Masumlar Apartmanı’nda Okşan’ı kim oynuyor?

Masumlar Apartmanı, Hikmet’in tanıdığı olan Okşan kimdir? Masumlar Apartmanı son bölümüyle yine adından söz ettirdi. Safiye’nin Derenoğlu ailesi fertlerine kök söktürmeye devam ediyor olması Han’ı bir hayli zorlamakta. Naci’nin kendisini terk ettiğini düşünen Safiye, aile içindeki baskısını daha da artırıyor. Safiye’nin aksine Gülben ise Esat’ın ilgisi sonrası hayata daha bir sıkı tutunmaya çalışıyor. Masumlar Apartmanı’na yeni isimler de ekleniyor. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'na yeni bir oyuncu katıldı. Diziye katılan İpek Ayaz Kortunç'un oynadığı Okşan karakteri, Hikmet'in eski tanıdığı çıkıyor. Eve girmeye çalışan Okşan'ı Safiye ve Gülben engelliyor.

İpek Ayaz Kortunç kimdir?

İpek Ayaz Kortunç, 1985 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncudur.Eğitimini Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.Tiyatro oyunculuğu ile birlikte birçok dizi ve filmde de rol almıştır.İpek Ayaz Kortunç, yeni projelerine devam etmektedir.Şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Okşan karakteri ile rol alacak.Rol Aldığı Film ve Diziler

2007- Son Ders: Aşk ve Üniversite (Ebru, Sinema Filmi)

2008- Güneşin Oğlu (Sinema Filmi)

2008- Milyonda Bir (Yeliz, TV Dizisi)

2011- Karadedeler Olayı (Sinema Filmi)

2014- Kadim Dostum (Meral, TV Dizisi)

2015- Deli İşi (Tv Programı)

2016- Familya (Kıymet, TV Dizisi)

2018- Nefes Nefese (Ganime, TV Dizisi)

2020- Kafa Doktoru (Saadet, TV Dizisi)

2021- Masumlar Apartmanı (Okşan, TV Dizisi)