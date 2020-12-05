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Yaşam Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
Yaşam

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

Masumlar Apartmanı dizisi çekim yerleri dizinin izleyicileri tarafından merak edilenler arasında yer aldı. İşte Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin çekim yeriyle ilgili detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:46:00 -
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

TRT'de verilen Masumlar Apartmanı dizisi çeşitli konularla izleyici tarafından araştırılıyor. Masumlar Apartmanı'nın nerede çekildiği ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimler bulunmaktadır. Çoğunlukla apartman içerisinde geçen dizinin hangi apartmanda çekildiği merak ediliyor. İşte Masumlar Apartmanı’nın bulunduğu yer hakkında detaylar…

Masumlar Apartmanı hangi apartmanda çekiliyor?

Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri İstanbul’un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu ilçelerinde çekilmektedir. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de mekân olarak kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan bu apartman Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer almaktadır.

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