Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek?

Yaz sezonunun gelmesiyle beraber çoğu dizi sezon finali yapmaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Masumlar Apartmanı dizisinin de ne zaman sezon finali yapacağı seyirciler tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak?

Masumlar Apartman, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerini ele alan TRT 1’de yayınlanan bir dizidir. Diziler, teker teker sezon finali kararı aldıklarını izleyicilerine duyururken, Masumlar Apartmanı dizisinde de sezon sonu için geri sayım başladı. Masumlar Apartmanı, 8 Haziran Salı akşamı yayınlanacak 37. bölümü ile birlikte ara veriyor. Dizinin eylül ayında ikinci sezonu ile yeniden ekranda olması bekleniyor.