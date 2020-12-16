Masumlar Apartmanı Naci Öğretmen evli mi?

Masumlar Apartmanı TRT'nin sevilen dizileri arasında yer almaktadır. Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları herkes tarafından araştırılmaktadır. Masumlar Apartmanı Naci karakteri son haftalara damga vursa da artık dizide Naci'nin eşi olup olmadığı merak ediliyor.

Naci Öğretmen evli mi?

Masumlar Apartmanı dizisine katılacak yeni oyuncu sosyal medyada merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola’nın gençlik aşkı Naci’nin gelişiyle birlikte dizide tansiyon yükselirken, son olarak güçlü kadroya Naci’nin eşi de dâhil oluyor. Yeni karakteri Pervin Bağdat'ın canlandıracağı öğrenildi.

Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kim? Pervin Bağdat kimdir?

Pervin Bağdat, Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Başak burcudur.

1981 yılının Eylül ayında İstanbul’da dünyaya gelen Pervin Bağdat ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında Bizim Evin Halleri isimli dizide Kamuran karakteri ile gerçekleştirmiştir.

Daha sonra Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.