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Aktüel Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah’ın hastalığı ne?
Aktüel

Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah’ın hastalığı ne?

TRT1 ekranlarında Salı akşamları izleyicile buluşan Masumlar Apartmanı dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı dizisi başrol oyuncusu İnci karekterini oynayan Farah Zeynep Abdullah’ın bir bölümde yer almaması sonrası İnci diziden ayrılıyor mu? Farah Zeynep Abdullah hasta mı? Farah Zeynep Abdullah’ın hastalığı ne? soruları sorumaya başlanmıştı. Masumlar Apartmanı’nın İncisi Farah Zeynep Abdullah, hastalığına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 08:47:00 - 2021-01-31 08:47:56
Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah’ın hastalığı ne?

Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Sevilen dizinin başrol isimlerinden biri olan Farah Zeynep Abdullah’ın diziden bir bölümde yer almaması izleyici tarafından Farah Zeynep Abdullah hasta mı? sorusunu sormaya neden oldu.

Farah Zeynep Abdullah, son dönemin popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse’taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi: “Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS’ten şüphelendi. Hatta MS hastalığını araştırmak için benden, iki kez omurilik sıvısı alındı. İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım ‘Şampiyon’ filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. ‘Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım’ dedim.” Farah Zeynep Abdullah’ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler?

Medya

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler?

 

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