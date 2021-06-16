Masumlar Apartmanı Gülben kırmızı Oda’ya mı geçti? Gülben, Masumlar Apartmanı’ndan ayrıldı mı?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, 18 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek olan 42. bölümüyle sezon finali yapacak.

Kırmızı Oda'nın sezon finaline, Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren oyuncu Merve Dizdar konuk olacak. Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım'ın seansına katılması beklenen Gülben'in Masumlar Apartmanı'nındaki kardeşleri Han ve ablası Safiye'nin ruhsal sorunlarını anlatacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben'in psikolojik tedavi görmesi gündeme gelmişti. Gülben karekterini oynayan Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldığını açıklamıştı.

Merve Dizdar kimdir?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. İşte, Merve Dizdar'ın rol aldığı diziler ve film projeleri;

Merve Dizdar hangi dizilerde oynadı?

2015 Kertenkele (dizi) İrem ATV

2015 Kırgın Çiçekler İrem (Konuk Oyuncu) ATV

2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

2013 Doksanlar Selin ATV

2013 Bir Yastıkta (dizi) Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

2012 Kavak Yelleri (dizi) Saliha