Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat'ı yayınlayan TRT'de flaş gelişme! Bir dizi final kararı aldı
Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi izlenme rekorları kıran yapımları ekranlara getiren TRT1'de Benim Adım Melek dizisi final yapıyor.
Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerini paylaştığı Benim Adım Melek dizisinin ekran macerası bitti. Sevilen dizi 19 Mayıs Çarşamba akşamı final bölümüyle ekranlara son kez gelecek.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç’un paylaştığı, ‘Benim Adım Melek’ 19 Mayıs Çarşamba akşamı final bölümüyle ekranlara veda edecek.
Yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon’un yazdığı ‘Benim Adım Melek’ 2 sezondur devam ediyor.
Çekimleri Gaziantep’te yapılan dizi 3. sezon için onay alamadı.