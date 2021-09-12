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Medya Masumlar Apartmanı dizisi oyuncusu Birkan Sokullu’dan Melisa Şenolsun mesajı
Medya

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncusu Birkan Sokullu’dan Melisa Şenolsun mesajı

TRT’nin rekorlar kıran Masumlar Apartmanı dizisi oyuncusu Birkan Sokullu, kadroya yeni katılan oyuncu Melisa Şenolsun ile ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 09:58:00 -
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncusu Birkan Sokullu’dan Melisa Şenolsun mesajı

“Masumlar Apartmanı” dizisinin Han’ı Birkan Sokullu, Levent’teki bir akaryakıt istasyonunda kameralara yansıdı. Sokullu, diziye dahil olan yeni rol arkadaşı Melisa Şenolsun hakkında konuştu.

Farah Zeynep Abdullah’ın ölerek veda ettiği “Masumlar Apartmanı”nın kadrosuna bu sezon Melisa Şenolsun dahil oldu. Sokullu bu konu hakkında, "Aramıza Melisa katıldı, güzel olacak. Çekimlerimiz başladı. Umarım yine güzel bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

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