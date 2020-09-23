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Medya Masumlar apartmanı dizisi! İşte yeni bölümde yaşananlar
Medya

Masumlar apartmanı dizisi! İşte yeni bölümde yaşananlar

Masumlar apartmanı dizisi TRT’nin en çok sevilen dizileri arasına girdi. Masumlar apartmanı son bölümde heyecanlı gelişmeler yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:33:00 - 2020-09-23 09:41:26
Masumlar apartmanı dizisi! İşte yeni bölümde yaşananlar

TRT’nin yeni dizisi masumlar apartmanı son bölümde heyecanlı ve sıcak gelişmeler yaşandı. 22 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıkan masumlar apartmanı dizisinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar apartmanı yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlarda Han’ın sözleri damga vurdu.

Masumlar apartmanı 3. Yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı. İşte masumlar apartmanı yeni bölüm ve masumlar apartmanı son bölümde yaşananlar…

Yeni bölüm fragmanında Safiye’nin temizlik krizine girmesi dikkat çekti.

Masumlar apartmanı konusu

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah) yaptığı bir kazayla hayatı değişiyor. İnci’nin karşıacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi de beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar apartmanı oyuncuları

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

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