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Medya Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok?
Medya

Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok?

Masum Apartmanı niye yok? | TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Masumlar Apartmanı hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla alkış topluyor. Peki, Masumlar Apartmanı 17, bölüm ne zaman? | Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? | Masumlar Apartmanı bu akşam var mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:04:00 -
Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok?

Masumlar Apartmanı 17. bölüm | TRT’nin Türk aile yapısına uygun yapımları tercih etmesi, yayınlanan dizilerin öğretici yanının bulunması ise milyonların dikkatini çekiyor. Bu sezon ekrana gelmeye başlayan Masumlar Apartmanı da hızla geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu. Özellikle pandemi sebebiyle hijyene her zamankinden daha çok dikkat ettiğimiz şu dönemde Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakteri dikkat çekiyor. Pek çok kişi Safiye’den kendine pay çıkarıyor.

Her hafta salı akşamları 20.00’de ekrana gelen Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümü 5 Ocak Salı akşamı yayınlanmayacak. Masumlar Apartmanı’nın ekrana gelmeyecek olması hayranlarını bir hayli meraklandırdı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok?

Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok?

Masumlar Apartmanı yeni yılın ilk haftası sebebiyle ekranlara gelmeyecek. Masumlar Apartmanı’nın 17. bölümü 12 Ocak Salı akşamı yayınlanacak.

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Masumlar Apartmanı oyuncuları kim?

Han        Birkan Sokullu

İnci         Farah Zeynep Abdullah

Safiye   Ezgi Mola

Gülben   Merve Dizdar

Alper Saldıran

Mert Asutay

Açelya Devrim Yılhan

Esra Ruşan

Enes Demirkapı

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