Masumlar Apartmanı bombası gündeme gelmişti! Fahriye Evcen’den açıklama geldi
TRT’nin izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisine katılacağı iddia edilen Fahriye Evcen açıklama yaptı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonunda Fahriye Evcen’in kadroya dahil olacağı iddiaları gündeme geldi.
İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasının ardından Fahriye Evcen'in, Han'ın eski arkadaşı Ceylan karakterini oynayacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'in Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılacağı iddiaları sosyal medyada sık konuşulanlar arasındaydı.
Bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Evcen, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katılacağı haberlerini yalanlayarak "Hiç öyle bir şey yok" dedi.