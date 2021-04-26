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Medya Masumlar Apartmanı 31. Bölüm fragmanı! Sert karar
Medya

Masumlar Apartmanı 31. Bölüm fragmanı! Sert karar

Milyonları ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı’ndan yeni detaylar ilgi çekti. Yeni bölümde Han’ın sert kararları konuşulacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 12:05:00 -

TRT’de reytinglerde üst sıralarda yer alan Masumlar Apartmanı dizisindeki sıcak gelişmeler heyecanla takip ediliyor.

Salı günlerine imzasını atan dizi 27 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. En son Naci karakterini oynayan Tansel Öngel’in geri gelmesi diziyi çok hareketli hale getirmişti. Heyecanın arttığı Masumlar Apartmanı’nda Han ve Naci arasındaki yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Han’ın dizide sert önlemler alacağı belirtilirken, Esat’ın ondan uzaklaştırıldığını hisseden Gülben yeni bir karar alıyor. Yeni bölümde Safiye karakteri Naci ile yaşadıklarını birine anlatır.

Yeni işe başlayan İnci gelişmeleri şaşkınlıkla izlerken, Gülben’e iyice kafayı takan Anıl da yeni planını devreye sokacak.

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