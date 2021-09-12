Masumlar apartman yeni sezon oyuncuları kim?
Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölüm fragmanları da dikkatleri çekiyor. Peki, bu sezon Masumlar Apartmanı dizisinde kimler var? Masumlar Apartmanı kadrosu yeni sezon
TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve geniş ir izleyici kitlesine ulaşan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonu için geri sayıl başladı. Peki, yeni sezon ne zaman Masumlar Apartmanı?
Masumlar apartman yeni sezon oyuncuları kim?
Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölümü 14 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in paylaştığı dizinin kadrosuna Melise Şenolsun katıldı.