Masumiyet dizisi final yapıyor! Hülya Avşar bakın ne dedi

Reytinglerde bazen istediği sonuçları alamayan ve yurt dışından finanse ettiği dizilerin rezil sahnelerini topluma gösteren FOX TV beklentilerin altında kalmaya devam ediyor.

ABD beslemeli FOX TV’nin bir dizisi 13. Bölümde final yapıyor. Gayrimeşru ilişkileri anlatan ve toplumun ahlak yapısını hedef alan Baraj, Sen Çal Kapımı, Yasak Elma gibi dizileri Masumiyet dizisi takip ediyordu.

Evlilik müessesinin yerler altına alındığı Masumiyet dizisi reytinglerde nefes alamazken final kararı verdi. Kuruluş Osman’ın yayınlandığı Çarşamba gününden Pazartesi’ye alınan dizi reytinglerde yine varlık gösteremedi.

Uzun yıllar sonra setlere dönen Masumiyet oyuncusu Hülya Avşar, projenin 13. bölümde final yapacak olmasından da memnun değil.

Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan ile birlikte aynı sette yer alan Hülya Avşar, “İyi gidiyor. Artık yavaş yavaş bitiyor. Güzeldi, çok güzeldi her şey” diye kendi kendini avuttu. Avşar dizinin final yapmasını bütçenin yüksekliğine bağladı. Avşar, “Evet biraz pahalı bir yapıt. Ama güzel bir dijital filmi gibi oldu. 13 bölüm, çok güzel oldu” diye konuştu.