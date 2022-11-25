MasterChef'in yarışmacısı dehşeti yaşadı!

Acun Medya tarafından TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Pınar Tanar, dün akşam Şile otobanında dehşeti yaşadı. "Bugün saat 20:20 civarında Şile otobanında bilerek ve isteyerek öldürülmeye çalışıldım" diyen ünlü şef yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

Yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Pınar Tanar, Şile'de otomobiliyle ilerlediği sırada dehşeti yaşadı.

1 Eylül 2018'den beri TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşarak yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorlarını alt üst eden, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı 'Masterchef Türkiye' yarışmasında 2021 yazında yarışan ve "MasterChef bu sene kadın bir şampiyon çıkaracak, o da ben olacağım" sözleri ve yarışmadaki sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Tanar, dün akşam Şile otobanında korku dolu anlar yaşadı.

Pınar Tanar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otobanda ilerlediği sırada arkasından gelen kırmızı bir kamyonun kendisini öldürmek istediğini, başka bir kamyon şoförünün de aracı kendisinin önüne kırdığını ve şoförün kendisini araçtan indirmek istediğini söyledi. Ünlü şef korku dolu anları sosyal medya hesabı aracılığıyla da açıklayarak şunları söyledi:

Bugün saat 20:20 civarında Şile otobanında bilerek ve isteyerek öldürülmeye çalışıldım. Üsküdar yönünde ben orta şeritte 60 km hızla giderken kırmızı büyük bir kamyon neredeyse arka tamponuma değecek mesafede bana sürekli selektör yaptı üstelik sağ ve sol şerit boş iken yaptı...

Bense o sırada navigasyonu açmıştım ve frene bastım, hız kesmeyen kamyon kornasına bastı ve hızla sağ şeridime geçip benim üzerime kırdı, bir süre o şekilde beni sol şerite at atmaya çalıştı. Benim direksiyon hakimiyetimi kaybedip ölmemi istedi, bense hem sağımdaki kamyona... çarpmamak için büyük bir gayret gösterdim hem de aynadan sol şeridimdeki araçlara çarpmamak için büyük bir gayret sarfettim. Bunun tek bir açıklaması var: kasten adam öldürmeye sebebiyet vermek.

Kamyondan kurtulup sağ şeride geçtim ve durup dörtlülerimi yaktım; kamyon da arkama gelerek durmadan korna çaldı. Ben şoförün inip gelmesini bekledim, asla sindiremeyeceği birine denk geldiğini bilmesini istedim. Gelir gelmez bana bağırıp çağırmaya başladı...

Ben camımı yarım açıp duyabilmesi için yüksek sesle orta şeritte binek araç olarak yavaş gittiğimi, hızla gelerek selektör yaparak beni şeridimden çıkarmaya hakkı olmadığını ve beni öldürmeye çalıştığı için polise hesap vereceğini söyledim. Başka bir kamyon şoförü de...

Önüme kırdı, şoför inerek bana dur işareti yaptı, beni aracımdan indirmek istedi kimbilir ne yapacaklardı, ben durmadım, direk karakola sürdüm, karakol kendi bölgeleri olmadığını, Dudullu Karakoluna gitmem gerektiğini söyledi. Ben bu işin peşini bırakmam. Sesleniyorum, canımızı pazarda bulmadık, herkes kendini alikıran başkesen sanıyor, cezalarını bulmaları için ne yapmam gerekiyorsa yaparım, yeter artık yaşanmaz ve çekilmez hale geldi memleket! Bunun tek bir açıklaması var: o da verilmiş sadakamın olduğu! Allahın cezaları!!!