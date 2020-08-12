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MasterChef Tutmaç çorba tarifi! Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Türk yemek kültürünün olmazsa olmazı Tutmaç Çorbası, nasıl yapılır sorusunun cevabını sizler için kaleme aldık. Özellikle Doğu Anadolu mutfağının olmazsa olmazlarından olan ve bol bol tüketilen bu çorbanın yapımında hangi malzemelerin kullanıldığını ve nasıl hazırlandığını sizler için derledik. TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef’e konu olan Tutmaç çorbası tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:56:00 -
MasterChef Tutmaç çorba tarifi! Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Selçuklu Devleti’nden günümüze kadar kendini koruyan Tutmaç çorbasının yapılışı ve hangi malzemelerin kullanıldığı oldukça merak edilen konular arasında yerini alıyor. Mutfaklarda farklı tatlar arayanlar için tam bir vitamin deposu olan bu çorba, hem lezzeti açısından hem de hazırlanışı açısından oldukça sevilerek tüketiliyor. İşte Tutmaç Çorbası tarifi…

TUTMAÇ ÇORBASI MALZEMELERİ

– 1 lt su
– Yarım bardak nohut (Haşlanmış)
– Yarım bardak erişte
– Yarım bardak yeşil mercimek (Az haşlanmış)
– 1 soğan
– Kuru nane
– Tuz
– Karabiber
– Zeytinyağı

Terbiyesi için;

– 1 kaşık un
– 1 yumurta sarısı
– 1,5 bardak süzme yoğurt

TUTMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir tencerenin içinde suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine sırasıyla nohudu, mercimeği ve erişteyi ekleyin. Erişteler pişene kadar kaynatmaya devam edin. Bir başka kâsenin içinde terbiyesini hazırlamak için yumurta sarısını, unu ve yoğurdu tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Kaynayan sudan bir kepçe alıp yavaşça ve karıştırarak terbiyenin içine dökün. Eğer yeterli sıcaklığa ulaşmadıysa birkaç kez daha tekrarlayın ve daha sonra terbiyeyi kaynayan suyun içine dökün. 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra kapatın. Nane ile sıcak şekilde servis edin. Afiyet olsun.

 

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