MasterChef tart hamuru tarifi Tart hamuru malzemeleri, tart nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam yarışmacılar tart hamuru hazırlıyor. Tart hamuru mazlemeleri, tart hamuru kıvamı ve tart hamuru yapılışı arama motorunda araştırılmaya başlandı. Hamur işi tariflerinin en sevilenlerinden biri olan turta (tart), özellikle beş çayları ve doğum günü kutlamalarında sık sık yapılan tatlılardan biri. İşte tart hamuru tarifi...

Tart hamuru nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gram un

250 gram tereyağı (küçük parçalar halinde doğranmış ve soğuk olmalı)

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yumurta ya da 1/2 çay bardağı kadar buzlu su

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Mikser kabına elenmiş unu, pudra şekerini, tuzu koyun ve iyice karıştırın. Ardından küçük parçalar halinde kesilmiş soğuk tereyağını ekleyin. Ardından, tarifinizde yumurta kullanmak isterseniz yumurtayı ekleyin, ya da buzlu suyu kaşıkla yavaş yavaş ekleyin. Kum gibi bir hamur elde edin. Hamuru, elinize alıp sıktığınızda birbirini tutmalı. Bu kıvamı soğuk suyla ayarlayabilirsiniz.

Kum kıvamındaki hamuru mümkünse ellemeden, bir spatula yardımı ile tezgaha yaydığınız streç filmin üzerine alın, streç film yardımıyla bastırarak daire haline getirin ve iyice sarın. Buzdolabında en az iki saat dinlendirin. Hamur soğuduğu zaman yağ parçalarını içinde tane tane görmelisiniz. Tart hamurunuz artık kullanılmaya hazır.