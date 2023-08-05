Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı!

Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, dikkat çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük genellikle polemiklerin tam ortasın yer alıyor. All-Star öncesi bir program da sunan Tahsin Küçük hakkında araştırma yapanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...

Polemiklerin tam ortasında yer alan Tahsin Küçük aslında daha önce de ekranlardan tanıdığımız, Acun Ilıcalı'nın parlattığı isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. İşte Acun Ilıcalı ve Tahsin Küçük'ün birbiriyle olan eskiye dayalı bağlantısı…

Tahsin Küçük'ün özgüveni ve kendinden emin sözleri tüm stüdyo dahil olmak üzere ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekmişti. Tahsin Küçük'ün neden bu kadar özgüven dolu olduğu ortaya çıktı.

Meğerse çok önceden Acun Ilıcalı'yla çekilmiş bir fotoğrafı bulunan Tahsin Küçük'ün Acun Ilıcalı'yla olan geçmişi de herkesi şaşırttı.

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Yıllar önce yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği ''Ver Fırına'' isimli yarışmada boy gösteren Tahsin Küçük'ün ilk yarışmasının Masterchef olmadığı öğrenildi.