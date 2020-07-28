MasterChef Süzme mercimek çorbası tarifi

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı un

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyun.

Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğrayın.

Mercimekleri bol suda yıkayın.

Bir tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı alın. Eritin.

İçine soğanları ilave edin kavurmaya başlayın. Ardından havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin.

Üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve suyu ekleyerek kaynamaya bırakın.

Sebzeler iyice yumuşayıp, mercimekler piştiğinde blenderdan geçirin. Tekrar ocağa alın.

Ayrı bir yerde tereyağı ve unu kavurun. Çorbadan yarım kepçe kadarını içine aktarın ve karışımı çorbaya alıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı yavaş yavaş çorbanın içine dökün ve karıştırın. Yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin.

Çorbanız hazır.

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI İÇİN PÜF NOKTASI

Mehmet şef, mercimek çorbasıyla ilgili muhteşem bir tüyo veriyorum dedi ve püf noktasını şöyle açıkladı.

Mercimeği yıkayın, yıkadıktan sonra iyice süzün. Tencerede 6-7 dakika beyazlaşıncaya kadar kavurun. Kaynar suyu attığınızda 7-8 en fazla 10 dakika içinde dağılmış hemen harika bir süzme mercimek çorbasının ana ürününü elde edebilirsiniz.