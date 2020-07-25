MasterChef Levrek Ceviche tarifi, Levrek Ceviche nasıl yapılır?
MasterChef Levrek Ceviche tarifi, Levrek Ceviche nasıl yapılır? sorusu merak ediliyor. MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar jüri üyelerinin verdiği Levrek Ceviche yemeğini yapıyor. Peki, Levrek Ceviche nasıl yapılır? Levrek ceviche malzemeleri nelerdir? Levrek ceviche yapılışı püf noktaları ile haberimizde...
Malzemeler:
15 gram levrek
Çeyrek ananas
Çeyrek avokado
Yarım kırmızı soğan
5 dal taze kişniş
Yarım kırmızı dolmalık biber
Yarım sarı dolmalık biber
Yarım yeşil dolmalık biber
1 çay kaşı lime limon rendesi
4 adet küçük boy çeri domates
3 dal taze soğan
Sos İçin:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Damak tadına göre deniz tuzu
yoksa normal tuzda olur
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 adet lime limonun suyu
Yarım greyfurt suyu
1 adet portakal suyu
Hazırlanışı:
Listede bulunun bütün malzemeyi zar şeklinde doğrayıp derin bir kaba koyun.
Sos için; Tüm malzemeyi derin bir kaba alın. İyice karıştırın.
Sosu önceden doğramış olduğunuz malzemelerin üzerine dökün. Ardından iyice karıştırıp ağzını kapatın.
Bu şekilde buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis aşamasına geçin.