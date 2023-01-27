  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında skandal iddia!
Medya

MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında skandal iddia!

MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündeminde. 'İtalyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, iddialara göre ünlü şefi sahte peynir kullanmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 11:07:00 -
MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında skandal iddia!

MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündeminde. 'İtalyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, iddialara göre ünlü şefi sahte peynir kullanmakla suçladı.

Danilo Zanna hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İtalyan şef Danilo Zanna'nın İstanbul'daki restoranına dair ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; Danilo Zanna restoranında sahte peynir kullanıyor.

Cankurt yazısında, Danilo Zanna'nın İstanbul'daki restoranında İtalyanların milli peynirleri olan parmesan yerine ona benzeyen bir peynir kullandığı ifadesine yer verdi.

Yazıda 'İtalyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti'nin de yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zanna'ya tepki gösterip onu sosyal medyada ifşaladığı ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23