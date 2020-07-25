Masterchef İslim Kebabı tarifi | İslim kebabı nasıl yapılır?
Masterchef İslim Kebabı tarifi, İslim kebabı nasıl yapılır? Masterchef'te yarışmacıların eleme yarışlarından biri olan İslim Kebabı tarifi merak ediliyor. Hem göze hem de damağa hitap eden islim kebabı sofraların sevilen yemeklerinden biridir. İslim kebabı et ve patlıcanın en güzel birlikteliklerinden biri. Kolay olsun diye köfteyle de yapılabilir ama orijinal islim kebabı tarifi parça kuzu etiyle yapılır. Peki, İslim kebabı nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye 2020’de üçlü düellolarda şefler, yarışmacıların karşısına dünya mutfağından farklı tarifleri getiriyor. 25 Temmuz Cumartesi günü MasterChef Türkiye’de yarışmacılardan istenen yemek ülkemizin değerli tariflerinden olan İslim kebabı oldu. Peki, islim kebabı nasıl yapılır? İşte islim kebabı tarifi...
Malzemeler
500 gram parça kuzu eti
1 adet kuru soğan
2 adet domates
2 su bardağı su
4 adet patlıcan
Tuz
Karabiber
Sosu için:
3 domates
İslim kebabı nasıl yapılır?
Patlıcanları alacalı soyup 1 santimetre kalınlığında uzunlamasına dilimleyin ve tuzlu suya koyun.
Kuru soğan ve 2 adet domatesi yemeklik doğrayın.
Hafifçe kavurduktan sonra içine parça etleri ilave edin.
Üzerini geçecek kadar da su ekleyip etleri yumuşayana kadar pişirin.
Tuzunu ve karabiberini etler piştikten sonra ekleyin.
Etlerin suyunu yemeğin sosunda kullanmak için kenara alın.
Patlıcanları süzüp kuruladıktan sonra kızgın yağda kızartın.
İki patlıcan dilimini X şeklinde bir tabağa alıp ortasına bir parça et yerleştirin.
Patlıcanların uçlarını etin üzerine kapatıp bir kürdan batırarak açılmamalarını sağlayın.
Arzu ederseniz bu kürdanların boş kısımlarına domates ve biber parçaları saplayın.
Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.
3 adet domatesi rendeleyip etin suyuyla biraz tuz ilavesiyle etin suyuyla birlikte yeniden pişirin.
Bu sosu tepsideki patlıcanların üzerine gezdirin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.
20-25 dakika fırınladıktan sonra sıcak servis yapın. Afiyet olsun…