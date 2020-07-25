Masterchef İslim Kebabı tarifi, İslim kebabı nasıl yapılır? Masterchef'te yarışmacıların eleme yarışlarından biri olan İslim Kebabı tarifi merak ediliyor. Hem göze hem de damağa hitap eden islim kebabı sofraların sevilen yemeklerinden biridir. İslim kebabı et ve patlıcanın en güzel birlikteliklerinden biri. Kolay olsun diye köfteyle de yapılabilir ama orijinal islim kebabı tarifi parça kuzu etiyle yapılır. Peki, İslim kebabı nasıl yapılır?