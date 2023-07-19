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Medya MasterChef Danilo kendi restoranında dayak yedi! Dayak atan kişi ise herkesi şaşkına çevirdi
Medya

MasterChef Danilo kendi restoranında dayak yedi! Dayak atan kişi ise herkesi şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-07-19 18:31:00 -
MasterChef Danilo kendi restoranında dayak yedi! Dayak atan kişi ise herkesi şaşkına çevirdi

MasterChef programı ile ünlenen İtalyan şef Danilo Zanna'nın kendi çalışanı tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

Vadi İstanbul'da restoranı bulunan ünlü şef Danilo Zanna, iki çalışanı tarafından restoranının önünde darp edildi.

TV100'den Barış Ağıl'ın haberine göre, AVM güvenlikleri olaya müdahale etti.Yaşanan olayın nedeni, Danilo Zanna'nın restorana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesi ve çalışanların buna karşı çıkması olduğu iddia edildi.

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