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Ekonomi Mastercard araştırması: Türkiye havacılığın en hızlı toparlandığı 5'inci ülke
Ekonomi

Mastercard araştırması: Türkiye havacılığın en hızlı toparlandığı 5'inci ülke

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:24:28 -
Mastercard araştırması: Türkiye havacılığın en hızlı toparlandığı 5'inci ülke

İSTANBUL (AA) - Mastercard tarafından yayınlanan "Recovery Insights: Travel Check-In" raporuna göre, Türkiye, havacılık sektörünün en hızlı toparlandığı 5'inci ülke oldu.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının başında ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, seyahat yasağı, fiziksel izolasyon ve karantina gibi uygulamalar nedeniyle turizm ve eğlence sektörünü de önemli derecede etkiledi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) verilerine göre, yılın ilk 7 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı yüzde 65 düştü, dünya çapında turizmden elde edilen gelirler de 460 milyar dolar azaldı.

Havacılık, konaklama gibi sektörlerin yanı sıra restoran, kafe gibi yerlerde yapılan harcamaları da kapsayan rapora göre, Avrupa, bölgesel seyahatlerin sağladığı avantaj nedeniyle ipi göğüsledi. Özellikle Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC) ülkelerinde olduğu gibi geniş coğrafya ve kalabalık nüfusa sahip bazı ülkelerde ise toparlanma iç hat uçuşlarından geldi. Çin ve Rusya'nın havacılık sektöründeki toparlanmada küresel uçuşlar önemli rol oynarken, Brezilya ve Hindistan'da ise bölgesel uçuşlar etkili oldu.

Çin ve Rusya, havacılığın hızlı toparlandığı ülkeler olarak dikkati çekerken, Hindistan ve Brezilya 8'inci ve 9'uncu sıraya yerleşti.

Türkiye ise yine geniş coğrafyasından kaynaklı iç hatlar ve özellikle Avrupa'dan yapılan uçuşların da etkisiyle havacılıkta en hızlı toparlanma yaşanan 5'inci ülke oldu.


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