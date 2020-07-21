'Master- Chef' ile ilgili bomba iddia! Acun’un skandalı ortaya çıktı

Yurtdışı kaynaklı programları devşirerek Türkiye’de yayınlayan Acun Ilıcalı’nın vurdum duymaz tavırları büyük tepki çekiyor.

Koronavirüs tedbirleri Acun'a işlemiyor mu?

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelede kritik süreçten geçtiği bir dönemde 'Survivor' adlı rezil yarışmanın finalini İstanbul’da yapan ancak maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri hiçe sayarak canlı yayın gerçekleştiren Acun, şimdi de 'Master Chef' adlı yarışmadaki ihmalkarlık ile gündeme geldi.

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında 'Master Chef' adlı yemek yarışmasında koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığını belirterek Acun’u eleştirdi.

İşte Tezel’in yazısından o bölüm;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Survivor 2020 Final' programında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından uyarıda bulunmuştu. Acun da "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" diye yanıt verdi.

Aslında o gün o canlı yayında ne kadar insan varsa o kadar para cezası kesilmeliydi. İnsanlara bazen küçük bir kalabalık oluşturduğunda bile ceza kesiliyorken, Acun milyonların önünde sosyal mesafeyi hiçe sayarak kötü örnek oldu.

Bu örnek olma meselesi önemli. Fikirlerine değer verdiğim bir meslektaşım, TV8'de yayınlanan 'Master- Chef' programında da Covid- 19 önlemlerinin çoğunun alınmadığını söyledi ve şu öneride bulundu:

"Acun, bakana verdiği sözü tutmak istiyorsa işe 'MasterChef'ten başlasın. Yeme-içme sektöründen birçok insan da bu yarışmayı izliyor ve orada da sanki Covid-19 salgını yokmuş gibi bir atmosfer yaratılıyor. O yarışmada jüri üyelerinin ve yarışmacıların maske takmaması ve sosyal mesafeye uyulmaması yeme-içme sektörünü etkiliyor."

Bu öneriye Acun kulak vermeli. Elbette TV'de yayınlanan her program için maske zorunluluğu abartılı bir yaklaşım olabilir ama en azından 'Survivor' gibi çok izlenen programlarda asker uğurlamaya benzer izdiham görüntüleri olmamalı ve 'MasterChef' gibi programlarda maske takmaya ve sosyal mesafeye özen gösterilmeli. Sonuçta TV'de şefin maske taktığını gören normal hayattan bir restoran çalışanı maske takmaya ekstra özen gösterir. Yeme-içme sektöründe hijyen ve sosyal mesafenin sağlanması birçok sektörden daha önemli.

(...)