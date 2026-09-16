Petrolde stok artışı fiyatları geriletti
Petrol fiyatları, ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine 7,1 milyon varil artmasının ardından çarşamba günü geriledi. Stoklardaki beklenmedik yükseliş, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Öte yandan Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’e uzanan Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırının ardından Yanbu Limanı’ndaki petrol yüklemelerini durdurması, küresel arz endişelerini yeniden artırdı. Piyasalarda, ABD’deki stok artışı ile Suudi Arabistan’daki arz riskinin petrol fiyatları üzerindeki etkisi birlikte değerlendiriliyor.