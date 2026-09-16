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Petrolde stok artışı fiyatları geriletti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrolde stok artışı fiyatları geriletti

Petrol fiyatları, ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine 7,1 milyon varil artmasının ardından çarşamba günü geriledi. Stoklardaki beklenmedik yükseliş, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Öte yandan Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’e uzanan Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırının ardından Yanbu Limanı’ndaki petrol yüklemelerini durdurması, küresel arz endişelerini yeniden artırdı. Piyasalarda, ABD’deki stok artışı ile Suudi Arabistan’daki arz riskinin petrol fiyatları üzerindeki etkisi birlikte değerlendiriliyor.

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Foto - Petrolde stok artışı fiyatları geriletti

Brent ham petrol vadeli işlemleri, GMT 00.28 itibarıyla 93 sent veya yüzde 0,86 düşüşle varil başına 107,82 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri 97 sent veya yüzde 0,92 düşüşle varil başına 104,86 dolara indi.

#2
Foto - Petrolde stok artışı fiyatları geriletti

Her iki gösterge petrol türü de Yanbu’daki yüklemelerin askıya alınmasının arz endişelerini artırması ve Suudi Arabistan’ın Avrupa’ya petrol sevkiyatını azaltmasıyla salı günü 3 dolardan fazla yükselerek 19 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyelerinden kapanmıştı.

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Foto - Petrolde stok artışı fiyatları geriletti

Piyasa kaynakları, Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine dayanarak salı günü yaptıkları açıklamada, ABD’de ham petrol, benzin ve distilat stoklarının geçen hafta arttığını bildirdi.

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Foto - Petrolde stok artışı fiyatları geriletti

Kaynakların API verilerine dayandırdığı bilgilere göre, 11 Eylül’de sona eren haftada ham petrol stokları 7,1 milyon varil arttı.

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Foto - Petrolde stok artışı fiyatları geriletti

Haitong Futures, yayımladığı değerlendirmede, API verilerinin benzin ve motorin stoklarında beklenmedik artışlara işaret etmesinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak bölgesel stok artışlarının küresel ham petrol piyasasındaki temel arz sıkışıklığını değiştirmediğini belirtti.ABD Enerji Bakanı, ham petrol akışının Suudi Arabistan’ın kritik öneme sahip Doğu-Batı petrol boru hattı üzerinden birkaç gün içinde yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Ancak Reuters’a konuşan kaynaklar, boru hattının ne kadar süreyle devre dışı kalabileceğine ilişkin farklı tahminlerde bulundu. Kaynaklardan biri onarım çalışmalarının beş ila altı hafta sürebileceğini belirtirken, bir başka kaynak ise onarımlar devam ederken boru hattında kısmi petrol pompalamasının daha erken başlayabileceğini söyledi.

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