Petrolde stok artışı fiyatları geriletti

Haitong Futures, yayımladığı değerlendirmede, API verilerinin benzin ve motorin stoklarında beklenmedik artışlara işaret etmesinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak bölgesel stok artışlarının küresel ham petrol piyasasındaki temel arz sıkışıklığını değiştirmediğini belirtti.ABD Enerji Bakanı, ham petrol akışının Suudi Arabistan’ın kritik öneme sahip Doğu-Batı petrol boru hattı üzerinden birkaç gün içinde yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Ancak Reuters’a konuşan kaynaklar, boru hattının ne kadar süreyle devre dışı kalabileceğine ilişkin farklı tahminlerde bulundu. Kaynaklardan biri onarım çalışmalarının beş ila altı hafta sürebileceğini belirtirken, bir başka kaynak ise onarımlar devam ederken boru hattında kısmi petrol pompalamasının daha erken başlayabileceğini söyledi.