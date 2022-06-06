Masonlar buna hazırlanıyor! Kan donduran iddia

Türkiye düşmanı kirli ittifak odaklarının, 2023 seçimleri öncesi masonların açık desteği ile Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye'ye karşı yeni bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunan Bülent Orakoğlu, "Bu nedenle kirli ittifakın Türkiye ve yurtdışındaki mason ayaklarının tespit edilip enterne edilmesi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere ülkemize yapılması muhtemel bir saldırıyı etkisiz kılacaktır" dedi. Orakoğlu, Yeni Şafak'taki bomba yazısında şunları kaydetti:

"15 Temmuz Kalkışması’ndan yaklaşık 3 ay sonra kaleme aldığım 07 Kasım 2016 tarihli “FETÖ’nün mason imamları” başlıklı köşe yazımda “FETÖ’nün masonik bir organizasyon olduğu artık iddiadan öte nerdeyse ortaya çıkmış bir gerçeğe işaret ediyor. Şifreleme, gizlilik, semboller, dışa kapalılık, gibi kriterler FETÖ yapılanmasının masonik organizasyonu rol model aldığının bir ispatı sanki. 15 Temmuz Kalkışması’nda önemli roller üstlenmiş üst düzeyde FETÖ’cü hainler arasında kaç mason var acaba? Yakın bir tarihte Ankara Cumhuriyet Savcılarının hazırladığı onlarca iddianamede, 15 Temmuz Kalkışması’nın arka planı aydınlatılırken dış ayakta hangi masonik yapıların devreye girdiği de ortaya çıkarılır inşallah” tespitinde bulunmuş, 15 Temmuz Kalkışması’nda mason localarının oynadığı önemli rolü örtmeye çalışan bazı gazetecileri ve kişileri, partileri ile FETÖ’nün mason imamlarını deşifre etmiştim.

Dünya tarihine bakıldığında masonların kolay kolay faaliyet gösterdikleri ülkelerde iktidarlar ile ters düşmediğini görüyoruz. ABD’ye ya da başka bir ülkeye gidin bakın, çoğunlukla iktidara yakın olduklarını görürsünüz. Ama Türkiye’de Osmanlı’dan beri masonlar ihtilalci bir yapıya sahip.

ESKİ MASONDAN MÜTHİŞ İFŞAAT: LOCANIN 3 BİN YENİ ÜYESİ FETÖ’CÜ

Ancak 15 Temmuz Kalkışması ABD, FETÖ ve mason ortak yapımı olmasına karşın masonların 15 Temmuz’da örtülü faaliyetleri mevcut iken, 8.11.2021 tarihinde Başkan Erdoğan’a karşı başlatılan alçak provokasyonun perde arkasında ‘Büyük Mason Locası’ bağlantısının ortaya çıkması, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay önce masonların, mason localarına ait bir belgede, “Yakında büyük bir değişiklik olacak” şeklinde rapordan etkilenerek CHP’nin yanında pozisyon almaları sanırım açığa çıkarak mücadele etmelerinin arka planını ortaya çıkarmamızın önemini ortaya koyuyor. Zira Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’na bağlı Erdem Locası’nın eski Üstad-ı Özhan Kızıltan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra locaların üyelerini yüzde 20 artırdığını, 3 bin yeni üye kaydı yaptığını söyledi. Erdem locasının Üstad’larından olan Özhan Kızıltan bu üç bin kişi hakkında detaylı bilgi vermemiş. Zira FETÖ’nün firarileri arasında TSK’ya sızdıkları dönemlerde özel harp eğitimi almış, halen Pentagon’un Özel Savaş eğitiminden geçirilen FETÖ terör örgütü mensupları olduğuna yönelik kamuoyuna dahi intikal etmiş güvenilirliği test edilemeyen bilgiler mevcut.

MASONLAR FETÖ’YE KALKAN OLUYOR

15 Temmuz’dan sonra devletin tüm kurumlarından büyük ölçüde tasfiye edilen terör örgütü FETÖ, ABD-İngiltere ve bazı AB ülkelerinin verdiği destekle değişik isim ve sıfatlarla yeniden etkinliğini artırma çabasında. Terör örgütünün kullanmaya çalıştığı yapılardan biri de masonluk. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle mevzi kaybeden masonlar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden hareketlendi. Mason derneklerinin 15 Temmuz sonrası en az 3 bin yeni üye kaydı alması, FETÖ’cülerin bu kez ‘masonlara sığındığı’ endişesini gündeme getirdi. Uzmanlara göre mason yapılanması finans sektörü ve yargıda özellikle yurt dışında hayli etkin.

KİRLİ İTTİFAKIN ALÇAK OPERASYONUNDA MASON LOCALARI İZİ

CHP yandaşı medya organları ve paralı troller geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin birbirinden çirkin paylaşımlarda bulunmuş, asılsız haberleri ardı ardına sıralamışlardı. Hatta öyle ileri gittiler ki sosyal medyada ‘Erdoğan öldü’ paylaşımlarını dolaşıma sokacak kadar adileşmişlerdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ilginç bağlantılar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın, aynı zamanda ‘Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi. Peki Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden Erdoğan’ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor. Bilişim şirketi sahibi U.S.Y.’nin ismini gizlemeden açık bir şekilde yaptığı provokasyonun mason locaları tarafından kirli ittifaka verilen “Erdoğan’ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız” mesajı olduğu şeklinde yorumlandı. Bu mesajın Türkiye’ye yeni bir saldırı planlayan azmettirici hegemonik güçlerce verildiği de çok açık!!!

KİRLİ İTTİFAKIN MASONİK AYAĞININ TESPİT EDİLİP ENTERNE EDİLMESİ ELZEM!

Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar Erdoğan’ı tasfiye etmek için her yola başvurdular. Bu kirli ittifak, son dönemlerde ise Erdoğan’ın sağlığını hedef aldı. Amaçları, “Erdoğan hasta, Erdoğan öldü” diyerek “Erdoğan yönetemiyor” algısını oluşturmak. Dikkat ederseniz Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı direkt doğrudan hedef alan alçakça saldırılar günümüzden yalnızca 6 ay önce gerçekleşti. Bu saldırıyı organize eden arka plana ulaşılamadı. Yalnızca piyonlar yakalanarak haklarında işlem yapıldı. “ABD, Zillet İttifakı, terör odakları ve masonların oluşturduğu kirli ittifak”ın saldırı planlarının ana öznesini bu kez masonların oluşturduğu çok açık. Bu nedenle kirli ittifakın Türkiye ve yurtdışındaki mason ayaklarının tespit edilip enterne edilmesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere olmak ülkemize yapılması muhtemel bir saldırıyı etkisiz kılacaktır. Aynı zamanda Erdoğan’sız bir Türkiye için milli ve yerli olmayan muhalefet, terör odakları ve masonik güçlerle anlaşma yapan ABD Başkanı Biden’in dünya kamuoyu önünde daha da etkisizleştiğini dünya kamuoyunun dikkatine sunacaktır."