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Siyaset 'Mason karısı' 'koronacı' Bengi Başer, CHP'ye katılmaya 'hak' kazandı!
Siyaset

'Mason karısı' 'koronacı' Bengi Başer, CHP'ye katılmaya 'hak' kazandı!

Koronavirüs pandemisinde korku pompalayan ve skandal çağrılarıyla provokasyonlara girişen sözde 'prof' özde 'mason karısı' Bengi Başer, CHP'ye katılmaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 18:55:00 -

 yeniakit.com.tr 

Koronavirüs pandemisiyle birlikte ortaya çıkarak halka korku pompalamayı vazife edinen, kendisi konserlerde maskesiz fink atarken vatandaşları aşı ve maske konusunda tehdit eden Prof. Dr. Bengi Başer, CHP’ye üye oldu.

Kılıçdaroğlu rozetini taktı

Salgın sürecinde halka korku pompalayan ve halka tehditler savuran Bengi Başer’in rozetini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

'Kocası mason' iddiası

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erkan Trükten, "Bengi Başer, bakıyorum da biyografiniz karanlık. Kimle evli olduğunuza ulaşmak bile zor. Bu kadar meşhur birinin kocası hakkında bilgiye ulaşmak bu kadar zor olmamalı." demişti.

Necip Feyyaz Başer'in Bengi Başer'in eşi olduğu iddiasına değinen Trükten, Prof. Başer'e şu soruları yöneltti:

"Necip Feyyaz Başer kocanız mı? Kocanız ise, Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası'nın üyesi mi?"

Pandemideki vazifesi yalanlarla korku pompalamak oldu

Pandemi sürecini sabote ederek halka korku pompalayan Bengi Başer, İngiltere'de görülen mutasyona uğramış virüsün çocukları hastaneye düşürdüğünü yazmıştı. Başer'in bu açıklaması hakkında İngiliz BBC kanalı kesin bir dille yalanlama haberi yayınlamıştı.

Burhan Kuzu'nun vefatı üzerinden skandal tehdit: Elimize düşmeyin

Başer, koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden AK Partili Burhan Kuzu'nun vefatından sonra 'Tedbirlere riayet etmezseniz sonuç böyle olur' açıklamasında bulunarak vatandaşların yoğun tepkisini almıştı. Bu ifadelere tepki gösteren bir vatandaşı ise şu skandal ifadelerle tehdit etmişti:

"Bence siz hastalanmayın ve elimize düşmeyin. Ama düşeceğiniz de bir gerçek."

"Koronavirüs testleri ayrıcalıklı kişilere yapılıyor" yalanıyla provokasyon

Geçtiğimiz yıl Prof. Dr. Bengi Başer ise koronavirüs testlerinin herkese yapılmadığını öne sürerek tıpkı savunduğu kesim gibi iftira kampanyası başlatmıştı.

Başer, ‘Testlerin ayrıcalıklı kişilere yapıldığı maalesef doğru ve koronavirüs sonbaharda çılgınca yükselecek’ diyerek hem yalan söylemiş, hem de korku pompalayarak provokasyona kalkışmıştı.

"Aşı olmayanların eğitim hakkı engellesin" dayatması

Aşı olmayan vatandaşları da hedef alan Bengi Başer, topluma baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Aşı olmayanlara yönelik dünyada da yasaklar getirildiğini ifade eden Başer, "Bakın eğitimli/eğitimsiz, mavi yakalı/beyaz yakalı ne derseniz deyin, her kesimde garip bir aşı karşıtlığı türedi. Yok böyle bir şey. Belki şu yapılabilir; Mesela bugün için ABD'de bazı üniversiteler şunu koydu, "Kesinlikle kardeşim, ben üniversite öğrencilerine, hocalara, çalışan herkese 1 Ağustos'a kadar aşıyı zorunlu tutuyorum. Yaptıysan girersin, bu okulun sınırlarına. Yoksa giremezsin." Bu yavaş yavaş her yere yayılacak. Yani yaptırımlar olmalı bir kere. Bazen insanlar sadece anlatmakla anlamıyor, bazen yaptırımlar da işe yarıyor. Bunları birlikte kullanarak biz bu işin önüne geçmeliyiz. Çünkü başka türlü geçemeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Diğer taraftan Başer'in bu sözleri, sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

Sağlıkçıları kışkırtarak koronavirüsle mücadeleyi sabote etme çabası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı uyarı mesajını alıntılayan Başer, sağlık çalışanlarını kışkırtmaya çalışmıştı. Sağlıkçıların kimsenin emrinde olmadığını söyleyen Başer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef almıştı.

Sosyal medaydan Başer, "Sağlıkçıların zaten tükendiği bu süreçte, sağlıkçılar kimsenin emrinde değildir. Sadece görevlerinin başındadır. Bu ifadenin düzeltilmesinin doğru olduğu inancındayım." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Tv spikerini hedef göstermişti

Prof. Bengi Başer, tüm bu skandalları yetmezmiş gibi Akit Tv spikeri Yusuf Ozan Demir'i de sosyal medyada hedef göstermişti.

 

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Yorumlar

Boşnak

Kaderin için de birkader vardır göklerden gelen bir karar vardır (rahmetli amca oğlum iki biontec aşısı vardı fakat koronadan vefat etti).

İbo

Şu üsluba bakın ne hale geldiniz be
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