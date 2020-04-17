  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Maskesiz ekmek almak istedi, fırıncıyla tartıştı

Sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbullular ekmek kuyruğun girdi.

2020-04-17 20:49:47 -
Maskesiz ekmek almak istedi, fırıncıyla tartıştı

Sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbullular ekmek kuyruğun girdi. Kasımpaşa’da bir fırından ekmek almak isteyen maskesiz vatandaş fırıncıyla tartıştı. Maskesiz vatandaş uzun süredir sırada beklediğini ve maske almak için tekrar eve gitmek zorunda olduğunu söyleyerek sitem edince bir polis memuru, "Hamama giren terler" diyerek vatandaşın fırına girmesine izin vermedi.



Yeni tip korona virüs ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu gece saat 24.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacak. Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edecek olan yasak öncesi vatandaşlar marketlere ve fırınları akın etti. Kasımpaşa’da ve Küçükçekmece’de fırınların önünde ekmek kuyruğu oluştuğu görüldü. Kasımpaşa’daki fırına maske takmadan gelen bir vatandaşın fırıncıyla tartışması dikkat çekti. Fırıncı maskesiz bir şekilde vatandaşı içeri almadı ama vatandaş içeri girmek için ısrar etti.



Polisten vatandaşa uyarı: "Hamama giren terler"


Tartışma sırasında fırına polis ekipleri geldi. Polis ekipleri de maskesiz vatandaşa fırına giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine maskesiz vatandaş uzun süredir sırada beklediğini ve maske almak için tekrar eve gitmek zorunda olduğunu söyleyerek sitem etti. Vatandaşın sitemi üzerine "Hamama giren terler" diyen polis memuru kurullara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.



Başka bir vatandaşın verdiği maskeyi takan ve bu şekilde fırına girebilen vatandaş, "Bir tane ablamız maske verdi. Maskem yoktu ekmek vermediler" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı