Maskesini çıkaran kadın ortalığı karıştırdı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Ankara'da, bir metroda yolcular arasında maske tartışması yaşandı. Metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı iddia edilen kişiye, diğer yolcular tepki gösterdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Ankara Metrosu'nda meydana geldi.

İddiaya göre; maskesi takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı. Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonunda durdurarak, metro güvenliğine haber verdi. İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı.