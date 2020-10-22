Maskesini çenesine indiren kişi ceza almamak için kaçmaya çalışırken yakalandı
NİĞDE (AA) - Niğde'de maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle ceza yazılmak istenen kişi, kaçmaya çalışırken yakalandı.
Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapan polis ekipleri, maskesini çenesine indiren S.İ'yi (36) durdurdu.
Kimliğini vermek istemeyen S.İ, polisin ekip aracına yönelmesiyle kaçmaya çalışırken bekçi tarafından yakalandı.
Maske takmadığı için 900 lira ceza yazılan S.İ. hakkında, polise mukavemetten adli işlem başlatıldı.
S.İ'yi yakalayan bekçi elinden hafif yaralandı.