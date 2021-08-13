“Maskesini burnunun altına takanların tehdidi altındayız”

Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede aşılamanın önemine dikkati çekerek, belki de aşılamadan bile önemli bir konunun da “sosyal mesafenin korunması” olduğunu söyledi.

İkinci plana atıldığını gösteriyor

Avdagiç, “Kovid-19 salgını etkisinden ve gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Sadece bizler ona biraz daha alışıp, yol açtığı tahribatlara ve ölümlere alıştık. Maalesef gördüğümüz manzaralar, sosyal mesafeyi korumanın ikinci plana atıldığını gösteriyor. Bu konuya, tekrar kısıtlı günlere dönmemek için, üretimin kesintiye uğramaması için çok dikkat etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu. Ödenen onca bedele rağmen maskeye hala yeterince önem verilmediğini ifade eden Avdagiç, “İş yerlerimiz, işletmelerimiz ve insanımız maske takmayanların ve maskesini burnunun altına tutanların ciddi tehdidi altında. Neredeyse ‘maske karşıtlığı’na dönüşen yaklaşım ve uygulamalar var. Sosyal mesafe karşıtlığı, aşılama karşıtlığını geçmiş durumda. Kovid-19 aşısı, ‘Maskeni niye doğru takmıyorsun?’ diyenlere ‘Ama ben aşımı oldum’ cevabını vermeleri için yapılmıyor. Maske takmamak için mi aşı olduklarını sanıyorlar, gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Maskesini burnunun altında takanlar, sosyal mesafeye dikkat etmeyenler bana göre maske karşıtıdır. Çünkü, uzmanların da dediği gibi, sadece aşılama ile pandemiyi bitirmek mümkün değil” diye konuştu.

“2022 İTO’nun yeni projeleri için de açılım yılı olacak”

İTO Başkanı Avdagiç, 2022 yılının İTO’nun yeni projeleri için açılım yılı olacağını ifade ederek, “İTO eski merkez binamızı aslına uygun olarak yeniden inşa çalışmalarımız sürüyor. Kasım 2022’de tüm inşaat bitmiş olacak. Tarihi Liman Han projemizde çalışmalarımız, zorlu zemin şartlarına rağmen gayet iyi gidiyor. Ocak 2022’de alanı teslim alacağız. Merkez Bina Yanı Ek Bina’yı da Kasım 2022’de teslim almış olacağız. Merkez binamızın yanındaki arsaya da Türkiye’nin önde gelen mimarlarından oluşan bir heyetimizin nezaretinde, şehrin tarihsel dokusuna ve İTO’ya yaraşır mimari projeler hazırlatıyoruz. Hedefimiz, göz bebeğimiz projelerimizden biri olan BTM’yi buraya taşımak” diye konuştu.